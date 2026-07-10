Mountain Music Festival sinfonie in alta quota per celebrare la bellezza delle montagne bergamasche

La terza edizione del Mountain Music Festival si terrà in alta quota, organizzata dalla Biblioteca Comunale di Oltre il Colle e dall’associazione sportiva Maga a.s.d. La serie di concerti mira a celebrare le montagne bergamasche attraverso diverse esibizioni musicali, con date ancora da definire. L’evento coinvolge le comunità locali e si svolge in diverse location montane della zona. Non sono stati comunicati dettagli sul programma o sui partecipanti.

La Biblioteca Comunale di Oltre il Colle, assieme all’associazione sportiva Maga a.s.d., è lieta di annunciare la terza edizione del Mountain Music Festival – Sinfonia della Maga, una serie di concerti pensati per celebrare la bellezza delle montagne bergamasche. Questa rassegna musicale, in cui si vuole coniugare natura e cultura nel palcoscenico delle Terre Alte, è stata realizzata con il contributo di Fondazione Cariplo, nell’ambito del programma di patrocini onerosi, e della Provincia di Bergamo, nell’ambito del bando per concessione di contributi destinati a iniziative in ambito culturale, oltre che grazie al supporto di BCC Milano, Serbaplast serramenti in PVC e del Comune di Premolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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