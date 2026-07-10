Marco Bezzecchi affronta il weekend del Sachsenring dopo una settimana complicata, segnata dall’incidente a Brno e dalla caduta ad Assen. La schiena ha subito diverse botte, ma non ci sono fratture. Il pilota ha dichiarato di dover cambiare approccio e di essere determinato a migliorare le sue prestazioni in questa fase della stagione.

Marco Bezzecchi si presenta al weekend del Sachsenring con la volontà di mettersi alle spalle un periodo molto difficile, culminato con il “fattaccio” di Brno e con la brutta caduta di Assen che si è risolta fortunatamente con tante botte ma nessuna frattura. Tutti questi passi falsi hanno eroso il vantaggio accumulato in classifica dal pilota romagnolo dell’Aprilia, che ha perso adesso la leadership del Mondiale MotoGP 2026 in favore del compagno di squadra spagnolo Jorge Martin. “ Non è stata una settimana facile, ma alla fine l’unica cosa che potevamo fare era provare a staccare la spina per un po’, per quanto i nostri impegni ce lo permettessero. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Non è stata una settimana facile. Dovrò cambiare approccio questo weekend”

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