Nel Gran Premio di Germania di MotoGP, un pilota ha dichiarato di aver sofferto fisicamente durante la giornata di venerdì al Sachsenring. Nonostante la fatica, è riuscito a qualificarsi direttamente in Q2, ottenendo il settimo tempo nelle pre-qualifiche. La sua condizione ha richiesto uno sforzo per “salvare il salvabile”, come ha ammesso. La sessione si è conclusa con il pilota che ha comunque centrato l’obiettivo di accesso diretto alla seconda fase delle qualifiche.

Marco Bezzecchi ha vissuto un venerdì di sofferenza fisica al Sachsenring, riuscendo comunque a stringere i denti e a centrare l’obiettivo della qualificazione diretta in Q2 dopo aver firmato il settimo tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania 2026 di MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia ha preceduto di 15 millesimi il compagno di squadra e leader del campionato Jorge Martin, pagando però 6 decimi dal capofila Marc Marquez dopo la brutta caduta di due settimane fa ad Assen. “ Come ci aspettavamo, sto male. Niente di incredibile, ma comunque soffro. Spero che sia stata la giornata più tosta. Normalmente è così, si va un po’ in progressione durante il weekend, ma non è così scontato e soffro un po’. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi ammette: “Fisicamente oggi ho sofferto. Devo salvare il salvabile”

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