MotoGp i due volti del Sachsenring Bene Diggia male Pecco | Qui non ho armi

Durante il primo giorno di prove al Sachsenring, il pilota Ducati ha mostrato miglioramenti nelle sue prestazioni, mentre Pecco Bagnaia ha avuto difficoltà e ha dichiarato di non avere gli strumenti necessari per competere. Nel frattempo, Marc Marquez ha ottenuto un buon risultato, evidenziando un buon stato di forma.

Sachsenring, 10 luglio 2026 – Il Sachsenring ha ridato potenza e forza a Ducati, tranne che a un pilota: Pecco Bagnaia. Bene Marc Marquez nel venerdì del gran premio di Germania, bene anche Fabio Di Giannantonio, un buon Alex Marquez, nonostante i problemi fisici, mentre l’ex campione del mondo, e fresco di annuncio in Aprilia dal 2027, è rimasto fuori dalla top ten. Non aveva grandi aspettative per il Sachsenring, Pecco, e già alla vigilia del weekend aveva ammesso di non vederlo come uno dei tracciati favoriti, infatti il venerdì ha messo in mostra tutti i limiti in termini di grip e prestazione, soprattutto sul giro secco. Il rischio è quello di partire molto indietro in griglia, per giunta in un circuito dove è difficilissimo sorpassare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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