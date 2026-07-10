MotoGP al via il GP di Germania | orari delle prove libere e dove vederle in tv

Il Gran Premio di Germania della MotoGP è iniziato oggi, venerdì 10 luglio, al circuito del Sachsenring. I piloti hanno disputato le prime prove libere e le pre-qualifiche. Si tratta dell’undicesimo appuntamento del campionato 2026. Le sessioni si sono svolte nel rispetto degli orari stabiliti e sono state trasmesse in televisione.

La MotoGP torna in pista con il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2026. Oggi, venerdì 10 luglio, i piloti saranno impegnati nelle prime prove libere e nelle pre-qualifiche sul circuito del Sachsenring, tracciato storico del calendario iridato. L’appuntamento arriva dopo il sorprendente Gran Premio d’Olanda, caratterizzato dalla storica tripletta Aprilia ad Assen. Aprilia protagonista, Martin nuovo leader del Mondiale. L’ultimo weekend iridato ha visto il dominio della casa di Noale, con le due Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raúl Fernández davanti alla moto ufficiale di Jorge Martin. Grazie al terzo posto, Martin ha conquistato la vetta della classifica iridata, approfittando del difficile fine settimana di Marco Bezzecchi, caduto sia nella Sprint Race sia nella gara della domenica sul circuito olandese. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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