Morta Maria Piacevole una delle prime autiste di bus di Napoli | aveva 58 anni Lutto in Anm
È morta a 58 anni Maria Piacevole, tra le prime autiste di bus a Napoli. La notizia ha suscitato dolore tra i colleghi e nell’azienda di trasporti pubblici. I funerali si terranno domani nella chiesa di San Vitale.
Lutto in Anm per la morte della autista di pullman Maria Piacevole, una delle prime di Napoli. Domani i funerali nella chiesa di San Vitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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