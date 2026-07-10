Morta Maria Piacevole una delle prime autiste di bus di Napoli | aveva 58 anni Lutto in Anm

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morta a 58 anni Maria Piacevole, tra le prime autiste di bus a Napoli. La notizia ha suscitato dolore tra i colleghi e nell’azienda di trasporti pubblici. I funerali si terranno domani nella chiesa di San Vitale.

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Lutto in Anm per la morte della autista di pullman Maria Piacevole, una delle prime di Napoli. Domani i funerali nella chiesa di San Vitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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