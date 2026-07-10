A Monza, un uomo è stato fermato dalla polizia durante un tentativo di fuga. Nel suo bagaglio sono stati trovati diverse sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, hashish e pastiglie allucinogene. Inoltre, è stata rinvenuta una piccola pistola tascabile. L’uomo ha dichiarato di avere fretta, ma le autorità hanno sequestrato le sostanze e l’arma. La vicenda è sotto indagine.

Coca, hashish, pastiglie allucinogene e una strana pistola. Ne aveva di cose da nascondere l'uomo che ha tentato di sfuggire alla polizia spiegando che aveva fretta di andare. in bagno prima di farsela addosso. Nella notte di mercoledì, gli agenti della Squadra Volanti della Questura hanno arrestato un cittadino italiano di 44 anni a Monza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto comincia dal controllo di una auto sospetta che circolava lungo viale Sicilia in direzione del centro della città. Che ci fosse sotto qualcosa lo si è intuito non appena l'automobilista, alla vista delle insegne della polizia, ha tentato di eludere il controllo aumentando rapidamente la velocità e così dando inizio a un breve inseguimento lungo le vie cittadine, terminato soltanto nei pressi della sua abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Monza, una micropistola tascabile nel kit dello spacciatore

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