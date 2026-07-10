Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate toscana. Fino al 12 luglio al castello di Monteriggioni ci sarà la XXXIII edizione di "Monteriggioni di Torri si Corona", la storica festa medievale che ogni anno richiama migliaia di visitatori trasformando il borgo in un autentico spaccato di Medioevo. L’inaugurazione è stata affidata al tradizionale Banchetto Medievale, cena - spettacolo con piatti ispirati alla cucina medievale accompagnati da musiche, giocolieri, acrobati e danzatrici. Adesso si entra nel vivo del programma e per tre giorni il cuore del castello si animerà dal pomeriggio fino a tarda sera con spettacoli itineranti, antichi mestieri, mercatini, accampamenti storici, taverne e rievocazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Monteriggioni di Torri si Corona’. L’atmosfera del Medioevo e nelle taverne c’è la festa

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