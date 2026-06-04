Il castello più fiabesco vicino Roma | torri boschi e atmosfera da leggenda

A pochi chilometri da Roma si trova un castello caratterizzato da torri merlate e boschi circostanti. La struttura presenta un aspetto da fiaba e si distingue per il suo stile architettonico medievale. La zona è immersa in un ambiente naturale con alberi e sentieri, creando un’atmosfera sospesa nel tempo. La proprietà è soggetta a vincoli di tutela paesaggistica e architettonica. Non risultano notizie di interventi recenti o modifiche strutturali.

A pochi chilometri dalla Capitale c’è un luogo che sembra uscito direttamente da una fiaba: torri merlate, boschi misteriosi e un’atmosfera sospesa nel tempo. È una meta perfetta per chi cerca un’esperienza diversa dal solito, tra storia e natura. Un angolo suggestivo, dove ogni dettaglio richiama racconti cavallereschi e paesaggi da leggenda: un castello fiabesco che sembra quello di Camelot, anche se è a pochi passi da Roma. Un castello fiabesco a due passi da Roma, un luogo magico degno di Camelot. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Stiamo parlando del Castello di Torre Alfina, arroccato a oltre 600 metri di altezza tra Lazio, Umbria e Toscana, ad Acquapendente, in provincia di Viterbo. 🔗 Leggi su Funweek.it

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