È stato firmato un protocollo per promuovere e sviluppare il progetto “Monte Amiata Outdoor”. L’accordo coinvolge il Parco Nazionale, musei e altri enti locali. L’obiettivo è creare un sistema integrato per attività all’aperto e turismo sostenibile nella zona. La firma è avvenuta alla presenza dei rappresentanti dei vari soggetti coinvolti. Il protocollo stabilisce le linee guida per coordinare le iniziative e promuovere l’area come destinazione outdoor. La firma si inserisce in un piano più ampio di valorizzazione del territorio.

È stato sottoscritto il protocollo per la promozione e lo sviluppo del progetto “ Monte Amiata Outdoor ”, che unisce il Parco Nazionale Museo delle Miniere dell’Amiata e le associazioni dell’ outdoor del comprensorio: Amiata Bike ASD, le Sezioni di Siena e Grosseto del Club Alpino Italiano, la UISP Abbadia San Salvatore – Sezione Camminatori, promotrice del “Cammino del Vulcano”, e l’ASD Orienteering Amiata. L’esigenza è superare la frammentazione delle iniziative e costruire un sistema capace di valorizzare la rete sentieristica, i percorsi ciclabili, le falesie e le vie di arrampicata sportiva. Le realtà firmatarie rappresentano un primo nucleo: il protocollo potrà essere sottoscritto da ulteriori associazioni, enti e operatori che ne condividano le finalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Monte Amiata Outdoor. Protocollo per un sistema unico

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