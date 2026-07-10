Mondiali il tabellone live dei quarti di finale | la grafica | Calendario partite orari e tv

Il Mondiale 2026 prosegue con otto squadre ai quarti di finale. La Francia ha eliminato il Marocco e ora attende la vincente tra Spagna e Belgio. Le partite si svolgono con orari e canali televisivi ancora da definire. La fase si conclude con la finale prevista per il 19 luglio a New York.

Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano otto Nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. La Francia batte ile Marocco, ora attende la vincitrice di un inedito Spagna-Belgio. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera. Di seguito il tabellone completo – in aggiornamento – e il calendario di tutte le partite fino alla finale. Mondiali 2026, il tabellone aggiornato. Mondiali 2026, il calendario fino alla finale. Mondiali 2026, dove vedere in tv tutte le partite. Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 vengono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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