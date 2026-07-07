Mondiali il tabellone aggiornato | ecco i quarti di finale la grafica | Calendario partite orari e tv

Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale, con otto squadre ancora in gara. Le partite previste sono Francia contro Marocco, in una rivincita della semifinale di quattro anni fa, e Spagna contro Belgio, incontro mai disputato prima in questa fase. Le partite si svolgeranno in diverse location negli Stati Uniti e sono programmate con orari e canali di trasmissione specifici. La finale si terrà il 19 luglio a New York.

Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano otto Nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime due sfide in programma sono Francia – Marocco, rivincita della semifinale di quattro anni fa, e un inedito Spagna-Belgio. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. Di seguito il tabellone completo – in aggiornamento – e il calendario di tutte le partite fino alla finale. Mondiali 2026, il tabellone aggiornato. Mondiali 2026, il calendario fino alla finale. Mondiali 2026, dove vedere in tv tutte le partite. Tutte le partite del Mondiale di calcio 2026 vengono trasmesse in Italia in diretta streaming su DAZN, con l’abbonamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Mondiale 2026: Ecco il tabellone dei sedicesimi!

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