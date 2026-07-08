Da Mbappé a Dembelé le origini dei calciatori della Francia protagonisti ai Mondiali

Tra i giocatori della nazionale francese impegnati ai Mondiali, molti sono nati in Francia da genitori originari di altri paesi. Tra loro ci sono Mbappé, Dembelé, Olise e Doue. Per la seconda volta consecutiva, si disputerà un Mondiale con la sfida tra Francia e Marocco.

Nati in Francia da genitori originari di altri paesi. Da Mbappé a Dembelé passando per Olise e Doue, vi sveliamo le origini di gran parte dei calciatori della Francia impegnati ai Mondiali Per la seconda edizione consecutiva di un Mondiale assisteremo a Francia-Marocco. Quattro anni fa, in Qatar, le due nazionali si sfidarono in semifinale con la vittoria dei transalpini (2-0). Stavolta, ci sarà proprio una semifinale in palio nella sfida in programma giovedì 9 luglio (alle 22) a Boston. – calciomercato.it (foto Ansa) Francia che si è qualificata ai quarti di finale battendo il Paraguay. Prima della sfida vinta di misura (1-0) grazie al... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Dembélé sends Kylian Mbappé through on goal for his 56th France goal !

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