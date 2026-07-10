Mondiali accoglienza da eroi per i giocatori egiziani

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale egiziana di calcio è stata accolta con entusiasmo al ritorno da El-Alamein, città costiera nel nord del paese, dopo aver partecipato ai Mondiali negli Stati Uniti. Una grande folla si è radunata per festeggiare i giocatori, che sono stati accolti come eroi. L’evento ha visto la presenza di numerosi tifosi che hanno manifestato entusiasmo e orgoglio per la qualificazione della squadra ai campionati mondiali. La squadra è arrivata in città dopo la fine del torneo internazionale.

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Milano, 10 lug. (askanews) - Una folla in festa ha accolto La nazionale egiziana di calcio al suo ritorno a El-Alamein, città costiera nel nord del Paese, dopo la storica partecipazione ai Mondiali negli Stati Uniti. L'Egitto di Salah è uscito agli ottavi di finale battuto dall'Argentina di Messi al termine di un match incredibile, finito 3 a 2 per l'albiceleste. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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