mondiali accoglienza da eroi per i giocatori egiziani

Notizia in breve

La nazionale egiziana di calcio è stata accolta con entusiasmo al ritorno da El-Alamein, città costiera nel nord del paese, dopo aver partecipato ai Mondiali negli Stati Uniti. Una grande folla si è radunata per festeggiare i giocatori, che sono stati accolti come eroi. L’evento ha visto la presenza di numerosi tifosi che hanno manifestato entusiasmo e orgoglio per la qualificazione della squadra ai campionati mondiali. La squadra è arrivata in città dopo la fine del torneo internazionale.