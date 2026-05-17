Modena la Lega attacca sulle seconde generazioni ma tra gli eroi ci sono due egiziani

A Modena si sono susseguiti commenti contrastanti dopo l’incidente di sabato pomeriggio nel centro cittadino, in cui un uomo ha investito diversi passanti e successivamente aggredito con un coltello una persona che tentava di bloccarlo. La vicenda ha provocato reazioni di cordoglio ufficiale e anche di polemiche politiche, con alcuni esponenti che hanno criticato le politiche sull’immigrazione e le seconde generazioni. Tra gli interventi, sono stati ricordati anche due cittadini egiziani che sono stati definiti “eroi”, per aver tentato di aiutare le vittime.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui