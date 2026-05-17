Modena la Lega attacca sulle seconde generazioni ma tra gli eroi ci sono due egiziani

Da bolognatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena si sono susseguiti commenti contrastanti dopo l’incidente di sabato pomeriggio nel centro cittadino, in cui un uomo ha investito diversi passanti e successivamente aggredito con un coltello una persona che tentava di bloccarlo. La vicenda ha provocato reazioni di cordoglio ufficiale e anche di polemiche politiche, con alcuni esponenti che hanno criticato le politiche sull’immigrazione e le seconde generazioni. Tra gli interventi, sono stati ricordati anche due cittadini egiziani che sono stati definiti “eroi”, per aver tentato di aiutare le vittime.

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Dal cordoglio istituzionale allo scontro politico il passo è stato immediato. Dopo il drammatico episodio avvenuto sabato pomeriggio nel centro di Modena, dove Salim El Koudri ha travolto con l’auto diversi passanti ferendone otto e ha poi accoltellato un uomo che cercava di fermarlo, il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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