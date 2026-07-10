Mondiali 2026 oggi Spagna-Belgio | orario formazioni e dove vederla

Oggi alle 20:00 si gioca il secondo quarto di finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Belgio allo stadio di Los Angeles. La vincente accederà alle semifinali contro la Francia, che ha battuto il Marocco 2-0 giovedì sera con reti di Mbappé e Dembélé. La partita sarà trasmessa in diretta su canali sportivi dedicati. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio.

Spagna-Belgio è il secondo quarto di finale dei Mondiali 2026, che va in scena oggi, venerdì 10 luglio, allo stadio di Los Angeles. Chi vince vola in semifinale contro la Francia che giovedì sera ha sconfitto il Marocco per 2-0 (grazie alle reti di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé). Le Furie Rosse arrivano a questo appuntamento dopo aver eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo agli ottavi mentre la nazionale guidata da Rudi Garcia ha superato con un netto 4-1 gli Stati Uniti. Una vittoria ancor più significativa per il Belgio, alla luce del caso Balogun e delle interferenze di Donald Trump nella Coppa del Mondo. France takes the first Semi-final spot??? #FIFAWorldCup pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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