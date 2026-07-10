mondiali 2026 i calciatori egiziani festeggiati al ritorno in patria

Migliaia di tifosi si sono radunati venerdì per accogliere la squadra di calcio egiziana al suo ritorno in patria, dopo aver perso 3-2 contro l’Argentina agli ottavi dei Mondiali 2026. I giocatori sono stati accolti con entusiasmo, con bandiere e cori, mentre attraversavano le strade principali. La squadra ha fatto il suo ingresso in città tra applausi e festeggiamenti spontanei, pochi minuti prima di salire sui mezzi di trasporto ufficiali.

Migliaia di tifosi si sono radunati venerdì per accogliere la nazionale di calcio egiziana al suo rientro in patria, dopo che l’avventura ai Mondiali 2026 si è conclusa con una sconfitta per 3-2 contro l’Argentina agli ottavi di finale. Una folla si è riunita all’aeroporto di El Alamein agitando fotografie della stella Mohamed Salah e cartelli celebrativi dei risultati ottenuti dalla squadra, acclamando il ritorno dei giocatori. Sotto la guida di Salah, l’Egitto ha raggiunto per la prima volta gli ottavi di finale del torneo, battendo l’Australia 4-2 ai calci di rigore. È previsto per sabato un incontro dei giocatori con il presidente... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Mondiali 2026, Australia-Egitto 3-5: la sintesi della gara

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