Mondiali 2026 il ritorno di Capo Verde in patria | esplode la gioia dei tifosi

La nazionale di calcio di Capo Verde è rientrata domenica a Praia, capitale del paese, ricevendo un’accoglienza calorosa da parte dei tifosi. La squadra ha concluso la partecipazione ai Mondiali 2026, segnando un momento storico per il paese. La squadra ha attraversato l’aeroporto tra applausi e festeggiamenti. La nazionale ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali, diventando la prima del paese a raggiungere questa fase del torneo. La squadra è stata accompagnata da un corteo fino allo stadio principale.

La nazionale di calcio di Capo Verde è tornata domenica a Praia, la capitale del Paese, dove è stata accolta calorosamente dai tifosi dopo la pagina di storia scritta ai Mondiali 2026. La formazione africana si è condannata con un’ autorete al 111? nella partita contro l’ Argentina, match dei sedicesimi di finale. Si è trattato comunque di un traguardo storico, perché gli “Squali Blu” si sono qualificati per la prima volta in assoluto alla Coppa del Mondo, raggiungendo la fase a eliminazione diretta. Capo Verde ha impressionato tutto il globo, visto che si tratta di un Paese di appena mezzo milione di abitanti; eppure, la sua nazionale è riuscita a fermare una corazzata come la Spagna e a far tremare anche l’Argentina di Lionel Messi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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