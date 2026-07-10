Mondiale 2026 in chiaro sulla Rai | oltre 4,2 milioni di spettatori medi a partita

Da digital-news.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La trasmissione delle partite del Mondiale 2026 sulla Rai ha registrato una media di oltre 4,2 milioni di spettatori per ogni match, con picchi di share superiori al 44%.

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La Coppa del Mondo 2026 vola negli ascolti Rai con una media di oltre 4,2 milioni di spettatori e picchi oltre il 44% di share. I dati relativi ai consumi televisivi in chiaro dipingono un quadro inequivocabile: la Coppa del Mondo 2026  sta catturato l'attenzione del pubblico con una forza travolgente, confermandosi come il principale catalizzatore mediatico dell’anno. La narrazione di questo torneo sulla Rai, iniziata l' 11 giugno,. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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