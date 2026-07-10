La moda come spazio aperto, capace di accogliere le differenze e trasformarle in valore. È il messaggio che arriverà dalla Terrazza del Pincio, a Roma, dove Aitalina e Alessandro, due giovani modelli autistici, apriranno la sfilata della Maiani Accademia Moda nell'ambito di “Ensemble”. L'appuntamento è per oggi 10 luglio, nella prima delle due serate della quarta edizione dell'evento dedicato alla moda capitolina. Una cornice particolarmente suggestiva per un debutto in passerella che vuole andare oltre la semplice presentazione di una collezione e raccontare un'idea di moda sempre più inclusiva. Aitalina e Alessandro aprono la sfilata. Saranno Aitalina e Alessandro a indossare i primi abiti della collezione della Maiani Accademia Moda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Moda inclusiva, Aitalina incanta le passerelle romane: la modella autistica apre la sfilata al Pincio

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