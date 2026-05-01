L’attaccante francese, recentemente trasferitosi al Real Madrid, ha condiviso alcuni dettagli sul rito della passarella a Clairefontaine. Secondo lui, è un momento in cui tutti partecipano con entusiasmo, dando spazio all’espressione della propria personalità. La discussione si è concentrata anche sulla passione per la moda, tema affrontato durante l’intervista, senza entrare in dettagli tecnici o opinioni personali.

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© Calcionews24.com - Mbappé svela il rituale della passarella di Clairefontaine: «Ci piace, tutti stanno al gioco. Ognuno mostra la sua personalità»

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