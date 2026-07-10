Milo Infante saluta il pubblico Rai e invita il pubblico su Rete 4 | Vi aspetto dal 24 agosto

Notizia in breve

Milo Infante ha salutato il pubblico Rai e annunciato il suo passaggio su Rete 4, dove condurrà il programma Ore 11 a partire dal 24 agosto, dal lunedì al venerdì. Dopo aver presentato i palinsesti Mediaset, il giornalista ha invitato gli spettatori a seguirlo sulla nuova rete.