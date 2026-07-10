Milo Infante saluta il pubblico Rai e invita il pubblico su Rete 4 | Vi aspetto dal 24 agosto

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milo Infante ha salutato il pubblico Rai e annunciato il suo passaggio su Rete 4, dove condurrà il programma Ore 11 a partire dal 24 agosto, dal lunedì al venerdì. Dopo aver presentato i palinsesti Mediaset, il giornalista ha invitato gli spettatori a seguirlo sulla nuova rete.

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Milo Infante saluta per l'ultima volta il pubblico Rai, dopo la presentazione dei Palinsesti Mediaset, e dà appuntamento ai telespettatori su Rete4. Il giornalista, dal 24 agosto, condurrà Ore 11, dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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