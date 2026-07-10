Milo Infante ha concluso il suo turno in studio vuoto di Rai 2, annunciando che si tratta del suo ultimo giorno. Seduto davanti a telecamere spente, ha detto di essere un po’ emozionato e ha ricordato di aver iniziato nel 2003 con Monica Leofreddi. Lo studio di Milano, ora in parte smantellato, si prepara a ospitare nuovi progetti. Infante ha lasciato un saluto al pubblico senza ulteriori dettagli.

“Sono al TV 2 di Milano che adesso è in parte smantellato perché ci saranno nuovi progetti per questo studio, dove con Monica Leofreddi nel 2003 ho cominciato. E poi, da lì, tanti programmi per arrivare a Ore 14 e Ore 14 di sera “: così Milo Infante saluta il pubblico Rai. Lo studio vuoto, lui al centro della scena. “Cosa accadrà in parte lo sapete, in parte lo scoprirete tra poco, intanto oggi è il mio ultimo giorno in questo studio quindi sono sicuramente un po’ emozionato. Ma, come ho avuto modo di dire in tempi recenti, ci sono altri mondi al di fuori di questo”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milo Infante (@miloinfanteofficial) Come confermato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset che si è tenuta a Cologno Monzese l’8 luglio scorso, Infante sta per diventare un volto del Biscione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milo Infante saluta il pubblico Rai dallo studio vuoto di Ore 14: “Oggi è il mio ultimo giorno qui e sono un po’ emozionato. Ma ci sono altri mondi…”- VIDEO

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Garlasco, Milo Infante chiude Ore 14 e spiazza tutti: Ci sono altri mondi

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