Prima di ascoltare il nuovo album di Anna, si pensava che fosse una naturale evoluzione del suo percorso musicale, già consolidato nel rapido successo come rapper. La cantante e il produttore avevano dichiarato di voler evitare un disco timido, puntando a un lavoro più deciso. Il progetto, intitolato Million Dollar Babe, è stato anticipato da queste parole, che suggerivano una direzione più audace rispetto alle sue precedenti uscite.

Prima di ricevere il pre-ascolto di Million Dollar Babe, il nuovo disco di Anna, pensavo di sapere già cosa aspettarmi. Immaginavo che la strada sarebbe stata lineare, una naturale evoluzione del percorso che ha portato in pochissimo tempo la rapper da essere una sensation a essere una certezza. Mettendo play la prima volta, però, mi sono sentito spiazzato. Le voci meno levigate del previsto, i synth volutamente grezzi, la ricerca di una distorsione che non è la prima cosa a cui pensi quando pensi a un disco mainstream. Ho pensato a lungo su cosa scrivere a riguardo poi, mi sono convinto che fosse più interessante interpellare chi quel suono lo aveva creato: Miles, producer dell’intero disco. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Miles: «Con Million Dollar Babe io e Anna non volevamo fare un disco timido»

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ANNA - MILLION DOLLAR BABE

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