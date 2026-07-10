Milano Unica il rilancio | Tutelare la filiera doc

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Milano Unica si conferma come evento di riferimento nel settore tessile di alta qualità, attirando buyer internazionali provenienti dall’Asia, America ed Europa. La fiera si focalizza su prodotti certificati, durevoli e sostenibili, rafforzando la presenza del made in Italy nel mercato globale. La manifestazione mira a tutelare l’intera filiera del settore, promuovendo un’offerta che combina estetica, qualità e responsabilità ambientale.

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Milano Unica si conferma più che mai la fiera internazionale di riferimento per il tessile di qualità, capitale del made in Italy capace di richiamare buyers stranieri - dall’Asia all’America senza escludere l’Europa - a caccia di prodotti belli, di qualità, certificati e destinati a durare nel tempo nel segno della sostenibilità. E i 108 espositori tra aziende e marchi del distretto tessile pratese tornano a casa con clienti che non sono mancati nei propri stand; clienti sempre più consolidati e con i quali si è ormai intrecciato un rapporto di fiducia e di coinvolgimento. Un piccolo cruccio per alcuni degli imprenditori è di non vedere un vero ricambio generazionale della clientela. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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