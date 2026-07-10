Milano Unica il rilancio | Tutelare la filiera doc
Milano Unica si conferma come evento di riferimento nel settore tessile di alta qualità, attirando buyer internazionali provenienti dall’Asia, America ed Europa. La fiera si focalizza su prodotti certificati, durevoli e sostenibili, rafforzando la presenza del made in Italy nel mercato globale. La manifestazione mira a tutelare l’intera filiera del settore, promuovendo un’offerta che combina estetica, qualità e responsabilità ambientale.
Milano Unica si conferma più che mai la fiera internazionale di riferimento per il tessile di qualità, capitale del made in Italy capace di richiamare buyers stranieri - dall’Asia all’America senza escludere l’Europa - a caccia di prodotti belli, di qualità, certificati e destinati a durare nel tempo nel segno della sostenibilità. E i 108 espositori tra aziende e marchi del distretto tessile pratese tornano a casa con clienti che non sono mancati nei propri stand; clienti sempre più consolidati e con i quali si è ormai intrecciato un rapporto di fiducia e di coinvolgimento. Un piccolo cruccio per alcuni degli imprenditori è di non vedere un vero ricambio generazionale della clientela. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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