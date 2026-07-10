Milan ufficiale l' ingaggio di Gila

Il Milan ha annunciato di aver firmato un contratto con il difensore spagnolo Mario Gila Fuentes, acquistato a titolo definitivo dalla Lazio. Gila ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2031 e vestirà la maglia numero 34. La società rossonera ha comunicato ufficialmente l’ingaggio senza ulteriori dettagli.

Il Milan "comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio. Il difensore spagnolo ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34. Nato a Barcellona il 29 agosto 2000, Mario Gila cresce calcisticamente nei settori giovanili spagnoli prima di entrare a far parte dell'Academy del Real Madrid, con cui completa il percorso di formazione nel Real Madrid Castilla fino all'esordio in Prima Squadra nella stagione 202122, partecipando alla conquista de La Liga. Nell'estate del 2022 si trasferisce alla Lazio, Club con cui colleziona 120 presenze e 2 gol in quattro stagioni, distinguendosi per continuità di rendimento e maturando esperienza sia in Serie A, sia nelle competizioni europee. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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[MERCATO MILAN] UFFICIALE ANCHE GILA!

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