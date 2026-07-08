Il Milan ha concluso l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio con un investimento totale di 85 milioni di euro, comprensivi di ingaggio e commissioni. Il difensore spagnolo si trasferisce in rossonero dopo un accordo raggiunto con la società biancoceleste. Anche il squadra partenopea aveva mostrato interesse, ma non ha portato avanti l'operazione a causa delle richieste economiche e delle cessioni necessarie prima di poter acquisire il giocatore.

Mario Gila sarà un nuovo calciatore del Milan. I rossoneri hanno raggiunto l’accordo con il difensore spagnolo e la Lazio. Anche il Napoli era interessato al giocatore, ma non voleva prenderlo alle richieste dei biancocelesti e avrebbe dovuto effettuare prima delle cessioni. Le cifre e il contratto per portare Gila al Milan. Come riportato da Il Messaggero, Gila arriva al Milan per 27,5 milioni + 2,5 milioni spesi per il giovane della Primavera della Lazio Lorenzo Calvani. Al Real Madrid il 50%, ovvero 13,5 milioni. Operazione complessiva dunque da 30 milioni. La Gazzetta dello Sport scrive che col giocatore è stato trovato un accordo per un contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione (cioè una decina lordi a stagione). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Gila al Milan, un’operazione complessiva da 85 milioni (comprensiva di ingaggio e commissione)

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