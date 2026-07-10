Il Milan ha annunciato l'acquisto di Mario Gila, confermando l'accordo raggiunto venerdì. Il difensore ha dichiarato di sentirsi coinvolto e di voler ripagare la fiducia del club. La società ha investito sul giocatore, che si è unito alla rosa con l'obiettivo di contribuire alla squadra. La firma del contratto è stata ufficializzata, e Gila ha espresso entusiasmo per questa nuova esperienza.

Una volta dire Gila-Milan significava riferirsi ad Alberto Gilardino, d'ora in poi invece significherà riferirsi a Mario Gila: venerdì prima giornata rossonera per il difensore centrale, che in mattinata ha effettuato le visite mediche, dopo pranzo l'idoneità sportiva e nel pomeriggio si è spostato in sede per la firma sul nuovo contratto., Giovedì pomeriggio si era recato a Formello per salutare i suoi ex compagni della Lazio e lo staff del centro sportivo per poi partire per Milano, dove era atterrato alle 20.16 prima di trasferirsi in albergo., Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro, bonus inclusi (la metà andrà al Real Madrid). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, ufficiale l'arrivo di Gila: "Il club ha puntato forte su di me, devo ripagarlo"

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GILA UFFICIALE AL MILAN! MA CHE MERCATO STA FACENDO IL MILAN!

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