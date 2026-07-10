Milan ufficiale l' arrivo di Gila | Il club ha puntato forte su di me devo ripagarlo

Da sportmediaset.mediaset.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Milan ha annunciato l'acquisto di Mario Gila, confermando l'accordo raggiunto venerdì. Il difensore ha dichiarato di sentirsi coinvolto e di voler ripagare la fiducia del club. La società ha investito sul giocatore, che si è unito alla rosa con l'obiettivo di contribuire alla squadra. La firma del contratto è stata ufficializzata, e Gila ha espresso entusiasmo per questa nuova esperienza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una volta dire Gila-Milan significava riferirsi ad Alberto Gilardino, d'ora in poi invece significherà riferirsi a Mario Gila: venerdì prima giornata rossonera per il difensore centrale, che in mattinata ha effettuato le visite mediche, dopo pranzo l'idoneità sportiva e nel pomeriggio si è spostato in sede per la firma sul nuovo contratto., Giovedì pomeriggio si era recato a Formello per salutare i suoi ex compagni della Lazio e lo staff del centro sportivo per poi partire per Milano, dove era atterrato alle 20.16 prima di trasferirsi in albergo., Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro, bonus inclusi (la metà andrà al Real Madrid). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

milan ufficiale l arrivo di gila il club ha puntato forte su di me devo ripagarlo
© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, ufficiale l'arrivo di Gila: "Il club ha puntato forte su di me, devo ripagarlo"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GILA UFFICIALE AL MILAN! MA CHE MERCATO STA FACENDO IL MILAN!

Video GILA UFFICIALE AL MILAN! MA CHE MERCATO STA FACENDO IL MILAN!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan, ufficiale l'arrivo di Gila: il comunicato del club rossonero

Milan forte su Gila, contatti avviati: la situazioneIl Milan ha avviato contatti con la Lazio per acquistare il difensore spagnolo Gila.

Temi più discussi: Milan, ufficiale l'acquisto di Gonçalo Ramos: contratto fino al 2031; Milan, Gonçalo Ramos è ufficiale: contratto fino al 2031 per l'attaccante. Le cifre; Gonçalo Ramos al Milan, è ufficiale l’arrivo del portoghese del Psg; Milan, ufficiale l'acquisto di Gonçalo Ramos: investimento record per il club.

milan ufficiale l arrivoGila al Milan è ufficiale: i dettagli del contratto, che numero di maglia ha sceltoIl comunicato ufficiale: AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mario Gila Fuentes dalla S.S. Lazio. Il difensore spagnolo ha sottoscritto un c ... corrieredellosport.it

milan ufficiale l arrivoUfficiale: Mario Gila è un nuovo giocatore del MilanCon un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato di aver ingaggiato il difensore spagnolo Mario Gila dalla Lazio ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web