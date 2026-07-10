Una volta dire Gila-Milan significava riferirsi ad Alberto Gilardino, d'ora in poi invece significherà riferirsi a Mario Gila: venerdì prima giornata rossonera per il difensore centrale, che in mattinata ha effettuato le visite mediche, dopo pranzo l'idoneità sportiva e nel pomeriggio si è spostato in sede per la firma sul nuovo contratto., Giovedì pomeriggio si era recato a Formello per salutare i suoi ex compagni della Lazio e lo staff del centro sportivo per poi partire per Milano, dove era atterrato alle 20.16 prima di trasferirsi in albergo., Il Milan pagherà alla Lazio 28 milioni di euro, bonus inclusi (la metà andrà al Real Madrid). 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Milan, ufficiale l'arrivo di Gila: il comunicato del club rossonero

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GILA UFFICIALE AL MILAN! MA CHE MERCATO STA FACENDO IL MILAN!

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