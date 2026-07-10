milan gila fa le visite mediche

Mario Gila ha completato la documentazione con la Lazio ed è arrivato a Milano. Questa mattina si è sottoposto alle visite mediche presso la clinica privata La Madonnina, segnando l'inizio del suo trasferimento al club di via Aldo Rossi. Il difensore spagnolo di 25 anni si prepara a vestire la maglia rossonera, dopo aver concluso le formalità di trasferimento.

Mario Gila è pronto a iniziare la sua nuova avventura in rossonero. Il club di via Aldo Rossi ha completato la documentazione con la Lazio, il 25enne difensore spagnolo è arrivato a Milano e questa mattina svolgerà le visite mediche presso la clinica privata La Madonnina. L'accordo tra Milan e Lazio è stato trovato sulla base di 27 milioni di base fissa più 3 di bonus, Gila firmerà un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione fino al 2031. Non è stato ancora ufficializzato il numero di maglia che Gila ha scelto per la sua avventura in rossonero. Alla Lazio utilizzava la numero 34, che l’anno scorso al Milan è stato scelta dal giovane Vladimirov, aggregato in Prima Squadra nelle ultime giornate di campionato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Milan, l'arrivo di Mario Gila a Milano

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