Di Canio ha commentato la situazione di Leao, affermando che non crede possa convivere con Amorim. Prima ancora di arrivare a Milanello, il nuovo allenatore ha influenzato il mercato, chiedendo giocatori con caratteristiche specifiche. La presenza di Amorim sta portando a un cambiamento nel volto della squadra, con nuove richieste di profili da parte del tecnico.

C'è un nuovo sceriffo in città e con lui prenderà forma nuovo volto del Milan. Ancor prima di toccare il suolo di Milanello, Ruben Amorim ha guidato il mercato rossonero chiedendo dei profili a lui congeniali. Nella conferenza stampa di presentazione il tecnico portoghese ha ribadito la sua idea di calcio, facendo capire come i propri valori non siano negoziabili. A tal proposito è intervenuto Paolo di Canio che, intervistato da Repubblica, ha parlato del nuovo allenatore del Milan e della possibile (o meglio, impossibile per l'ex calciatore della Lazio) permanenza di Rafael Leao: " Lui non ha mai barattato i suoi valori, lo ha dimostrato a Manchester. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, Di Canio duro su Leao: "Non credo possa convivere con Amorim"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Orlando: “Con Leao e Pulisic, non vedo perché Italiano non possa essere accostato al Milan”Massimo Orlando ha dichiarato che con i giocatori Leao e Pulisic, un allenatore italiano potrebbe essere considerato per il Milan.

Leao Milan, prove di riavvicinamento: il confronto con Amorim sarà decisivoRafael Leao ha aperto alla possibilità di rimanere al Milan, dopo settimane di parole che avevano fatto pensare a una separazione.

Si parla di: Di Canio lancia un duro monito a Lotito: tra società e tifosi è crisi di fiducia profonda.

Di Canio duro sul Milan: Zero identità, zero entusiasmo, zero personalità. San Siro è troppo per tanti giocatoriIl Milan è sempre più in crisi. Altra sconfitta per i rossoneri, l'Atalanta passa a San Siro (2-3) nella 36ª giornata e la corsa Champions League si complica sempre più per la squadra di Massimiliano ... calciomercato.com

Di Canio duro sul Milan: Squadra senza personalità. Leao cammina, Pulisic fa l'offesoPaolo Di Canio, talent di Sky, esalta la Lazio a Sky Calcio Club: Un pubblico così è devastante, ha riempito gli animi dei giocatori. È sembrato per atteggiamento una finale, quella voglia ritrovata ... calciomercato.com