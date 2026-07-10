Milan Di Canio duro su Leao | Non credo possa convivere con Amorim

Da pianetamilan.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Di Canio ha commentato la situazione di Leao, affermando che non crede possa convivere con Amorim. Prima ancora di arrivare a Milanello, il nuovo allenatore ha influenzato il mercato, chiedendo giocatori con caratteristiche specifiche. La presenza di Amorim sta portando a un cambiamento nel volto della squadra, con nuove richieste di profili da parte del tecnico.

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C'è un nuovo sceriffo in città e con lui prenderà forma nuovo volto del Milan. Ancor prima di toccare il suolo di Milanello, Ruben Amorim ha guidato il mercato rossonero chiedendo dei profili a lui congeniali. Nella conferenza stampa di presentazione il tecnico portoghese ha ribadito la sua idea di calcio, facendo capire come i propri valori non siano negoziabili. A tal proposito è intervenuto Paolo di Canio che, intervistato da Repubblica, ha parlato del nuovo allenatore del Milan e della possibile (o meglio, impossibile per l'ex calciatore della Lazio) permanenza di Rafael Leao: " Lui non ha mai barattato i suoi valori, lo ha dimostrato a Manchester. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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