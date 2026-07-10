Il Milan sta valutando un possibile accordo con il giocatore Alajbegovi, con contatti in corso con il suo entourage. Dopo gli acquisti di Ramos e Gila, il club si concentra su un rinforzo in attacco sulla trequarti. Il consulente di un attaccante attualmente in rosa ha commentato che, secondo lui, il gol non rappresenta la qualità più importante del talento.

Continua il mercato del Milan: dopo gli arrivi di Ramos e Gila, il prossimo colpo in entrata potrebbe essere sulla trequarti. promowebapp Il consulente Ibrahimovic ha parlato così del talento Alajbegovi?: "Tutti parlano del gol, ma per me il gol non è la cosa più grande. La cosa più sorprendente è il suo coraggio. Un diciottenne ai Mondiali, sotto pressione, con milioni di persone che lo guardano, gioca come se fosse il padrone dello stadio. Questo è raro. Molti giovani giocatori hanno talento. Il talento è ovunque. Ma il talento senza personalità non serve a nulla. Quando ho guardato Kerim, non ho visto un giovane giocatore che sperava di fare una buona partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, contatti con l'entourage di Alajbegovi?: si può trovare un accordo con il giocatore

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