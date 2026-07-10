Il Milan ha ottenuto una vittoria e il commento di Bergomi è positivo. L'ex calciatore ha detto che si parla finalmente di vittoria per i rossoneri. La squadra si sta muovendo con più energia sul mercato e sembra esserci un cambiamento nell’atmosfera. I tifosi e l’ambiente di squadra mostrano fiducia in un nuovo ciclo, dopo un periodo di incertezza.

Il Milan sembra aver messo una marcia in più. I rossoneri sono più attivi che mai sul mercato e l'ambiente sembra finalmente avere fiducia in un nuovo ciclo. Il cambio di paradigma non è stato notato solo sul mercato, dove sono stati già spesi 100 milioni di euro per due giocatori, ma anche nelle parole ambiziose sul futuro del Milan. Cardinale ha ricordato a più riprese la volontà di "giocare per vincere, non per non perdere", indice di un Milan che non si nasconde più: fa sul serio e vuole renderlo chiaro a tutti, prendendosi il rischio di dichiarare apertamente i propri obiettivi. Di questo ha parlato Beppe Bergomi che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha lodato l'atteggiamento di Ruben Amorim e la sua ambizione: "Il Milan sta spendendo tanto per profili importanti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Bergomi applaude Amorim: “Finalmente si parla di vittoria”

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