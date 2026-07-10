Mezzo pesante carico di carta prende fuoco sull’A1 traffico in tilt

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un tir carico di carta ha preso fuoco sull’autostrada del Sole, provocando un blocco totale del traffico. L’incendio si è sviluppato nel tratto appenninico tra Emilia e Toscana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. La carreggiata è rimasta chiusa per alcune ore, causando lunghe code e rallentamenti.

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Firenze, 10 luglio 2026 – Traffico in tilt sull’ Autostrada del Sole a causa di un mezzo pesante in fiamme. Il tir carico di carta ha preso fuoco sul tratto appenninico, al confine tra Emilia e Toscana. E’ stato necessario chiudere il tratto autostradale fra l’allacciamento con la Direttissima e Badia; come accade in questi casi, la Panoramica ha rappresentato un parte un’ancora di salvezza per chi era diretto verso Firenze, ma si è comunque creata una lunga fila in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale del tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. L’incendio è scoppiato poco prima delle 15 in direzione Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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