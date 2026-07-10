Metrotranvia | iniezione di fiducia | Altri 25 milioni un segnale concreto
La Regione Lombardia ha approvato un emendamento che stanzia altri 25 milioni di euro per la metrotranvia, con 15 milioni destinati al 2029 e 10 milioni in più. La decisione arriva dopo una riunione della Commissione regionale e rappresenta un aumento di fondi rispetto alle precedenti assegnazioni. Il nuovo finanziamento mira a sostenere i lavori e le infrastrutture del progetto. La cifra è considerata un segnale di impegno concreto verso il completamento dell'opera.
Dopo l’approvazione in Commissione in Regione Lombardia di un emendamento che stanzia ulteriori 25 milioni di euro (15 milioni per il 2029 e 10 milioni per il 2030) a favore della Città Metropolitana di Milano per la realizzazione della Metrotranvia Milano-Desio-Seregno, la consigliera delegata Daniela Caputo e i sindaci del territorio coinvolto esprimono soddisfazione per i fondi aggiuntivi. "Già nel dicembre 2025 la Città Metropolitana di Milano – sottolinea la consigliera Caputo – aveva deciso di destinare 13 milioni di euro aggiuntivi per sostenere la realizzazione di quest’opera strategica, i cui pesanti extracosti hanno fatto lievitare il quadro economico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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