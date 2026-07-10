Metrotranvia | iniezione di fiducia | Altri 25 milioni un segnale concreto

Notizia in breve

La Regione Lombardia ha approvato un emendamento che stanzia altri 25 milioni di euro per la metrotranvia, con 15 milioni destinati al 2029 e 10 milioni in più. La decisione arriva dopo una riunione della Commissione regionale e rappresenta un aumento di fondi rispetto alle precedenti assegnazioni. Il nuovo finanziamento mira a sostenere i lavori e le infrastrutture del progetto. La cifra è considerata un segnale di impegno concreto verso il completamento dell'opera.