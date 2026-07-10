Meteo temporali in arrivo | in Friuli e Veneto allerta gialla Possibilità di grandine e vento forte

Notizia in breve

Sabato 11 luglio, la Protezione civile regionale del Friuli ha emesso un’allerta gialla per criticità idrogeologica a causa di temporali previsti. La regione potrebbe essere interessata da piogge intense, con possibilità di grandine e vento forte. La stessa allerta riguarda anche il Veneto, dove si prevedono condizioni meteorologiche avverse. Le autorità raccomandano attenzione e precauzioni per le zone a rischio.