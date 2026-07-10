In risposta alle preoccupazioni legate alle operazioni di acquisizione, un rappresentante di una banca ha assicurato che l’istituto è molto presente nei territori, investendo in assunzioni di giovani e nel sociale. Ha inoltre sottolineato che l’approccio adottato si concentra sul rafforzamento del credito locale. La banca si definisce la più vicina ai territori e promette di continuare a sostenere le comunità attraverso iniziative di sviluppo e investimenti.

"Sento preoccupazioni nei territori dove ci potranno essere le operazioni di acquisizione: garantisco a tutti che l’approccio di Intesa Sanpaolo, basta vederlo dove operiamo, è quello di investire sui territori, di assumere giovani, di lavorare per il sociale e rafforzare il credito". Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, lancia segnali a Siena e lo fa anche a nome di Unipol e Carlo Cimbri, dato che nella prima configurazione dell’Opas lanciata su Banca Mps lo scorporo porterebbe proprio verso l’Emilia Romagna gli sportelli e una parte rilevante dei dipendenti. Mentre a Rocca Salimbeni l’ad Luigi Lovaglio prova a disegnare la strategia di risposta - sempre al netto delle posizioni dei soci - Intesa Sanpaolo si muove anche sul piano comunicativo dopo aver depositato la documentazione ufficiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Messina, scelte future: "Sento preoccupazioni ma siamo la banca più vicina ai territori"

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