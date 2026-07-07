Impegno tra locale e globale | La banca parla ai territori

La dodicesima tappa del roadshow di tre anni tra Modena e Reggio Emilia coinvolge undici città. La banca si rivolge ai territori italiani, come spiegato dalla responsabile commerciale di BNL BNP Paribas. L’iniziativa mira a rafforzare i legami con le comunità locali, portando servizi e attenzione diretta alle esigenze dei territori. L’obiettivo è creare un ponte tra presenza locale e impegno globale, con incontri e attività dedicate alle comunità.

Tre anni di roadshow in undici città: questa tappa è la dodicesima tra Modena e Reggio Emilia. Ne parliamo con Ruxandra Valcu, Chief Commercial Officer BNL BNP Paribas. Come sta cambiando la relazione tra banca e cliente? "Stiamo attraversando il Paese, incontrando migliaia di clienti e non solo. Così la banca esce dalle sedi e ascolta le voci dei territori. È il senso di ’ Shaping Tomorrow ’: interpretare l’oggi per dare forma al domani. Le persone oggi chiedono vicinanza e flessibilità. È qui che entra in gioco il nostro modello opticanale, che permette di scegliere il punto di contatto della Banca sulla base dei bisogni del cliente accompagnandolo nelle diverse fasi del suo percorso di vita personale e professionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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