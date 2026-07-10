Durante questa fase di Mercurio retrogrado, le comunicazioni e i viaggi si sono rallentati, creando spesso confusione e ritardi. Le email e le telefonate possono risultare più complicate, mentre i piccoli problemi tecnici tendono a emergere più frequentemente. La sensazione di rallentamento generale riguarda anche le decisioni e le attività quotidiane, che richiedono più tempo del solito per essere completate. Questa fase dura ancora alcuni giorni.

Se nei primi giorni di Mercurio retrogrado sembrava che il mondo avesse improvvisamente deciso di remare contro di te, la fase che stiamo vivendo adesso è molto diversa. Il caos iniziale lascia spazio a qualcosa di più sottile: le cose non esplodono, semplicemente iniziano a rallentare. Le risposte arrivano dopo, i programmi cambiano all’ultimo, le persone sembrano più distratte e perfino tu potresti avere la sensazione di non riuscire a prendere una decisione senza cambiare idea tre volte nel giro di un pomeriggio. Sì, ancora mercurio retrogrado: cosa cambia davvero per il tuo segno (e perché questa settimana è meglio osservare che reagire). È anche il motivo per cui questo è il momento preferito delle astrology girlies. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mercurio retrogrado continua: ecco perché questa è la fase in cui tutto sembra rallentare (e, stranamente, potrebbe essere un bene)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercurio Retrogrado a Marzo: Il Messaggio Segreto delle Stelle che Può Cambiare la Tua Vita

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mercurio retrogrado sta tornando: perché tutti ne parlano (e perché il tuo ex probabilmente comparirà nel momento meno opportuno)

La voce delle donne nel business: perché continua a essere sottovalutata (e perché potrebbe cambiare una carriera)È stato rilevato che la voce delle donne nel mondo del lavoro continua a essere sottovalutata, influenzando aspetti come il tono, il linguaggio e la...

Temi più discussi: Mercurio retrogrado rovinerà il matrimonio di Taylor Swift? Cosa dice l'oroscopo; Oroscopo dell'8 luglio: pagelle, voti e consigli per i segni!; Oroscopo settimanale dal 13 al 19 luglio 2026: amore, lavoro e benessere segno per segno; Oroscopo del 10 luglio: pagelle, voti e consigli per i segni!.

L'oroscopo della settimana, dal 6 al 12 luglio 2026Le caratteristiche di ogni segno raccontate da Lumpa. msn.com

Oroscopo, Mercurio (retrogrado) in cazimi: la chiarezza nel caos. Scossoni per la Bilancia, il Capricorno trova il coraggioIl 7 marzo 2026, Mercurio retrogrado entra in cazimi, un allineamento raro e potentissimo che, in astrologia, indica il momento in cui un pianeta si trova nel cuore del Sole. Per un breve istante, la ... leggo.it