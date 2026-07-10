Mercato l’Empoli su Bellich | Benevento alla finestra
Il difensore Marco Bellich resta al centro di trattative di mercato, nonostante le smentite da parte del club di appartenenza che ha dichiarato il giocatore incedibile. Il Benevento è interessato e si trova in attesa di sviluppi, mentre l’Empoli ha mostrato interesse ufficiale. La situazione rimane aperta, con le parti che seguono da vicino l’evolversi delle trattative. Non sono stati comunicati dettagli sulle cifre o sulle tempistiche.
Tempo di lettura: 2 minuti Nonostante le smentite che arrivano da Castellammare di Stabia (“è incedibile”), resta caldo sul mercato il nome del difensore Marco Bellich. Nelle settimane scorse era stato il Benevento una delle prime società a chiedere informazioni sul perno difensivo delle Vespe, salvo arretrare subito dopo la richiesta esagerata del club del nuovo patron Guerri. Ma la sensazione è quella dell’apertura di un nuovo ciclo in casa gialloblù con l’arrivo in panchina di mister De Giorgio, con Bellich che potrebbe essere tra i sacrificabili per fare cassa anche a cifre molto più contenute rispetto a quelle iniziali. Nelle ultime ore alla lista delle pretendenti del difensore si è aggiunto l’ Empoli dove da poco è stato ufficializzato il Pagliuca-bis, tecnico che conosce alla perfezione Bellich dai tempi della Juve Stabia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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