Mercato l’Empoli su Bellich | Benevento alla finestra

Notizia in breve

Il difensore Marco Bellich resta al centro di trattative di mercato, nonostante le smentite da parte del club di appartenenza che ha dichiarato il giocatore incedibile. Il Benevento è interessato e si trova in attesa di sviluppi, mentre l’Empoli ha mostrato interesse ufficiale. La situazione rimane aperta, con le parti che seguono da vicino l’evolversi delle trattative. Non sono stati comunicati dettagli sulle cifre o sulle tempistiche.