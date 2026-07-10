Mercato Inter | Chalobah insiste | voglio solo una squadra
Il difensore del Chelsea, Chalobah, ha ribadito di voler lasciare il club e di cercare una nuova squadra. La società di mercato conferma che la sua volontà è chiara da giorni. Un rappresentante ha dichiarato che Chalobah desidera solo trasferirsi e non intende rinnovare il contratto con il Chelsea. La situazione rimane in evoluzione, con le trattative in corso tra il giocatore e altri club.
La nostra squadra mercato è sicura da giorni sulla volontà del difensore del Chelsea: Daniele Miceli ci svela qual è. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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Inter e Como, scintille di mercato per Chalobah. Intanto spunta una nuova idea nerazzurra dalla TurchiaInter e Como sono impegnate in trattative per rinforzare il settore difensivo, con Chalobah al centro delle discussioni.
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