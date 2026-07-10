Mercato Inter | Chalobah insiste | voglio solo una squadra

Notizia in breve

Il difensore del Chelsea, Chalobah, ha ribadito di voler lasciare il club e di cercare una nuova squadra. La società di mercato conferma che la sua volontà è chiara da giorni. Un rappresentante ha dichiarato che Chalobah desidera solo trasferirsi e non intende rinnovare il contratto con il Chelsea. La situazione rimane in evoluzione, con le trattative in corso tra il giocatore e altri club.