Mercato Inter | Khalaili-Chalobah una notizia buona e una cattiva

Da sportmediaset.mediaset.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due trattative sono in corso nel mercato dell'Inter a luglio. Una riguarda Khalaili, mentre l’altra coinvolge Chalobah. Un giornalista ha commentato che c’è una buona notizia e una cattiva, senza specificare quale delle due trattative sia quale. Si parla di possibilità di arrivo per entrambi i giocatori, ma non ci sono conferme ufficiali. Un commento di un esperto ha alimentato speranze sui trasferimenti, senza dettagli sui tempi o sulle condizioni.

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Claudio Raimondi accende le speranze su una delle due trattative che stanno coinvolgendo il mercato nerazzurro in questa prima metà di luglio: Chivu li avrà entrambi?. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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MERCATO INTER: LE ULTIME SU KHALAILI E CHALOBAHNDICKA, STONES E UN NOME INTERESSANTE

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