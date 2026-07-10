mercato castelraimondo preso jachetta papa ha lasciato il chiesanuova

Il laterale Andrea Cingolani, classe 1995, si appresta a vivere la 12ª stagione complessiva con il Montefano. Di fatto ormai si tratta di un montefanese acquisito avendo sempre vestito con orgoglio e passione il viola. L’attaccante Filippo Papa, lo scorso anno al Chiesanuova, è un nuovo giocatore dell’ Elpidiense 1930. Il Corridonia ha affidato la panchina a Martino Martinelli che avrà nel fratello Francesco il vice. La società presto annuncerà l’attaccante Nahuel Cornero per il quale si tratta di un ritorno, in arrivo i portieri Andrea Del Moro e Francesco Mallozzi, rispettivamente dal Porto Sant’Elpidio e dal Comunanza; per il centrocampo ci sarà Nicola Ercoli del 2005 lo scorso anno alla Belfortese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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