Mentre l’Occidente parla di pace Putin continua a pensare alla guerra

Le dichiarazioni delle autorità occidentali indicano un ottimismo crescente sulla conclusione del conflitto in Ucraina. Tuttavia, fonti vicine alle autorità russe suggeriscono che Mosca continui a pianificare azioni militari e mantenga una posizione di fermezza. Non ci sono segnali ufficiali di cambiamenti nelle strategie o nelle intenzioni di Mosca, che appare ancora concentrata sulla prosecuzione delle operazioni militari.

L’ottimismo sulla guerra in Ucraina che ultimamente sembra diffondersi tra le leadership occidentali potrebbe essere troppo prematuro, considerando che le prospettive di Mosca sembrano essere diametralmente opposte. Secondo tre fonti vicine ai vertici del potere russo contattate da Reuters, Vladimir Putin sarebbe infatti fermamente intenzionato a proseguire la guerra in Ucraina e, anzi, starebbe valutando una nuova fase di escalation nei prossimi mesi. Indiscrezioni arrivano pochi giorni dopo le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che ha recentemente parlato sia con Putin sia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ( incontrando quest’ultimo anche a margine del vertice Nato di Ankara), secondo cui una soluzione negoziata sarebbe “più vicina di quanto molti immaginino”. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Travaglio: La guerra continua perché conviene allUE

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