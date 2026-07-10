Meloni snobba Trump alla NATO | il video che circola è del 2025

Un video pubblicato su Facebook mostra un incontro tra la premier italiana e l'ex presidente degli Stati Uniti durante un evento ufficiale del 2025 alla NATO. La didascalia afferma che Meloni avrebbe ignorato Trump al vertice di Ankara in Turchia. Il filmato ritrae i due leader sul palco, senza mostrare interazioni dirette tra loro. La pubblicazione ha attirato attenzione online, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli o conferme ufficiali sulla natura dell'incontro.

Circola su Facebook un video in cui Donald Trump incontra Giorgia Meloni sul palco di un evento ufficiale, accompagnato dalla descrizione: «LA PREMIER ITALIANA GIORGIA MELONI SNOBBA DONALD TRUMP AL VERTICE NATO DI ANKARA IN TURCHIA. LE PRIME IMMAGINI ARRIVANO DA ELMUNDOES». Il video non ha nulla a che fare con il vertice NATO di Ankara del 7 e 8 luglio 2026. Le immagini risalgono al 13 ottobre 2025 e mostrano il Summit per la pace di Sharm el-Sheikh, in Egitto, dove i due leader erano invece in ottimi rapporti. Il post Facebook con il reel virale. Il testo descrive la scena come girata al vertice NATO di Ankara, luglio 2026. Le immagini sono invece del Summit per la pace di Sharm el-Sheikh, ottobre 2025. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Trump.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MELONI -TRUMP: CHE FIGURA DI M***A (per una foto)

Notizie e thread social correlati

La frase del comandante NATO sulla Russia che «non cerca un conflitto» circola fuori contestoUn messaggio sui social attribuisce al massimo comandante militare della NATO in Europa la frase «La Russia non cerca un conflitto con la NATO».

Nuovo attacco di Trump alla Meloni alla vigilia del vertice NatoAlla vigilia del vertice Nato di Ankara, l’ex presidente ha nuovamente criticato la leader del governo italiano, senza fornire dettagli precisi.

Temi più discussi: Si chiude il vertice Nato, riarmo ed impegno per Kiev. Meloni: Decidiamo noi le priorità; Trump: 'Spagna cattiva, Italia buona. Piccoli screzi ma la Nato è unita'; Trump: 'Molto arrabbiato con la Nato, Italia molto male sulle basi, Iran malato e bugiardo'; Trump su Truth pubblica meme con Meloni: Serve ordine restrittivo.

La telefonata esclusiva di #Trump a La7: Meloni? Mi ha implorato per una foto, mi ha fatto pena x.com

Ritrovata discordia. Meloni ancora star dei social anti-TrumpRimbalza su tutte le piattaforme un video in cui Meloni palesa tutta la propria freddezza nello stringere la mano al presidente americano. Dopo il saluto di ... huffingtonpost.it

Trump e Meloni, dall'idillio ai continui attacchi del tycoon: cosa è successoIl 17 aprile del 2025 Meloni viene ricevuta ufficialmente per la prima volta alla Casa Bianca. In quell’occasione invita Trump in Italia con l'idea di organizzare un incontro con l'Europa. Sullo sfo ... tg24.sky.it