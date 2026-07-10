Meghan e i figli Archie e Lilibeth stanno raggiungendo Harry a Londra nel fine settimana. I bambini incontreranno in privato i nonni, inclusa la regina, e non sono stati annunciati incontri con altri membri della famiglia. Harry si trova attualmente a Londra, mentre Meghan è a Birmingham, e non ci sono conferme sulla presenza di altri parenti durante questa visita.

Harry è a Birmingham e nel weekend anche Meghan lo raggiungerà insieme ad Archie e Lilibeth che rivedranno, in forma privata, i nonni. Non è chiaro se avverrà un incontro con gli zii e i cugini Harry è a Londra, si è parlato molto in questi giorni della possibilità dell’arrivo dei bambini,Archie e Lilibeth, e di Meghan. Alla fine sembrava che, dato che la sicurezza è stata negata alla coppia, i due non avrebbero voluto portare i propri figli. Adesso invece circola voce, secondo i media Uk, che avrebbero cambiato idea e nei prossimi giorni i bambini dovrebbero raggiungere il padre con la mamma. Sarà la prima volta dei piccoli a Londra. Domani... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meghan e i bambini raggiungono Harry a Londra e rivedranno nonno Carlo III

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