Mega Mewtwo a Times Square | Pokémon GO festeggia 10 anni con un raid da record
Un Mega Mewtwo è apparso a Times Square durante il Pokémon GO Fest per celebrare i dieci anni del gioco. La presenza del Pokémon si è verificata in un raid di grandi dimensioni, attirando numerosi giocatori nella zona. L'evento ha coinciso con il decimo anniversario del lancio di Pokémon GO, iniziato nel luglio 2016. La partecipazione di massa ha visto molti allenatori radunarsi per catturare il Pokémon durante questa occasione speciale.
Ve lo ricordate il primissimo trailer di Pokémon GO, quello in cui una folla oceanica si radunava a New York per catturare Mewtwo? Beh, a dieci anni esatti dal lancio di quel luglio 2016, la finzione è diventata realtà. Per celebrare il suo decimo anniversario, l’app mobile portatrice di grandi record ha letteralmente trasformato Times Square, il cuore di Manhattan, in una gigantesca arena a cielo aperto. Oltre mille allenatori si sono ritrovati fianco a fianco per un raid sincronizzato senza precedenti, trasmesso in diretta mondiale, che fa da perfetto antipasto al Pokémon GO Fest 2026: Global dell’11 e 12 luglio. Il ritorno di Mewtwo a Times Square: arrivano i Super Mega Raid. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Mega Mewtwo Y Takeover in Times Square! Pokémon GO 10th Anniversary - RAW FOOTAGE from NYC
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