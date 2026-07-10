Mega Mewtwo a Times Square | Pokémon GO festeggia 10 anni con un raid da record

Notizia in breve

Un Mega Mewtwo è apparso a Times Square durante il Pokémon GO Fest per celebrare i dieci anni del gioco. La presenza del Pokémon si è verificata in un raid di grandi dimensioni, attirando numerosi giocatori nella zona. L'evento ha coinciso con il decimo anniversario del lancio di Pokémon GO, iniziato nel luglio 2016. La partecipazione di massa ha visto molti allenatori radunarsi per catturare il Pokémon durante questa occasione speciale.