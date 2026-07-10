Un nuovo libro sulla medicina estetica si rivolge ai medici del settore, offrendo linee guida per modulare le tecniche e le procedure iniettive. Il testo si concentra sulla transizione dal semplice gonfiore alla rigenerazione, evidenziando come ottimizzare le scelte tecniche per migliorare sicurezza e risultati. La pubblicazione mira a supportare i professionisti nel perfezionare le proprie pratiche, basandosi sull’esperienza clinica e sulla conoscenza delle procedure.

Il libro, appena uscito, è indirizzato ai medici estetici, affinchè possano meglio capire come modulare le importanti scelte tecniche e le procedure operative sulla base della propria esperienza iniettiva, garantendo il massimo profilo di sicurezza possibile e un risultato di successo. Ne abbiamo approfittato però per fare una chiacchierata con lo specialista e capire l'evoluzione di questa tecnica - il filler - che è ancora tra le più richieste in medicina estetica (rappresenta, secondo i dati dell'International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS, il secondo trattamento di medicina estetica più richiesto in assoluto a livello mondiale) e che, forse troppo spesso, è stata utilizzata per scopi non corretti, vedi eccessivi gonfiaggi di labbra, zigomi e volto in generale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Medicina estetica: come si è passati dal «gonfiare» al rigenerare

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