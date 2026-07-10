Kylian Mbappé sbaglia un rigore ma poi segna in seguito. Bonou compie tre interventi decisivi prima di essere battuto. Il portiere titolare ottiene un voto 6, poiché nel primo tempo non ha parate, essendo stato poco impegnato. Nel secondo tempo, si distingue per un intervento su un tiro pericoloso, prima di subire un gol a pochi minuti dalla fine. La partita si conclude senza ulteriori azioni rilevanti.

FRANCIA, Maignan 6 - Nel primo tempo è spettatore non pagante causa zero tiri in porta degli avversari. Nel secondo tempo pure, almeno fino a una decina di minuti dalla fine quando respinge un tiro insidioso., Koundè 6,5 - Il solito trattore della fascia destra, su è giù per tutto il campo, sempre puntuale nelle sovrapposizioni con Dembelè che lo portano a fornire un ottimo contributo offensivo., Dal 42' st Malo Gusto sv., Upamecano 6,5 - Ha quasi subito una palla-gol da divorare. Ci arriva di testa un po' sbilanciato e trova l'opposizione di Bounou. Po torna a fare il difensore e lo fa bene come al solito. Tranne a metà del secondo tempo, quando rischia un autogol con una svirgolata. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Mbappé sbaglia il rigore poi si rifà, Bonou compie tre atti di eroismo prima di capitolare

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Mbappe just scored a panenka penalty infront of Brahim Diaz

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