Dopo un allarme inviato da una pensionata, sono passati 14 giorni prima che la banca agisse. Nel frattempo, i truffatori hanno sottratto 119.000 euro dal suo conto corrente attraverso una frode informatica. La donna aveva segnalato un'anomalia, ma l'istituto di credito non aveva preso provvedimenti immediati. La vicenda si è conclusa con la banca che dovrà risarcire i danni.

di Andrea Gianni Quattordici giorni, trascorsi da quando una pensionata ha lanciato l’allarme su una anomalia sul suo conto corrente a quando i truffatori hanno messo a segno la truffa informatica, facendo sparire 119.474 euro attraverso una serie di bonifici. Un arco di tempo trascorso senza un intervento decisivo dell’istituto di credito: inerzia che di fatto ha consentito ai truffatori di portare via tutti i risparmi, mentre la correntista cercava invano di parlare con un operatore fisico scontrandosi con l’inefficienza del servizio di webchat e dell’assistente digitale messo a disposizione. Il caso, seguito da Federconsumatori Milano, è finito davanti all’ Arbitro Bancario Finanziario (Abf), organismo indipendente istituito per dirimere le controversie tra banche e clienti evitando lunghe e costose cause in Tribunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi-truffa, la banca deve risarcire: "Dopo l’alert 14 giorni di inerzia"

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